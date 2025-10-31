POLITIQUE
Le président américain Donald Trump (à gauche) s'entretient avec le président chinois Xi Jinping. Ils se serrent la main à l'issue de leurs discussions sur la base aérienne de Gimhae, située à proximité de l'aéroport international de Busan, le 30 octobre 2025.

© AFP or licensors

PRENDRE LE TRAIN EN MARCHE

31 octobre 2025

Guerre commerciale : les États-Unis et la Chine signent une trêve… Et l’Europe dans tout ça ?

Alors que la Chine a fait plié Donald Trump dans sa guerre commerciale, en jouant habilement sur ses atouts comme les terres rares et le soja, doit on s'habituer à voir l'Europe à l'écart, ou le vieux continent a-t-il lui aussi des cartes à jouer pour faire valoir sa place dans le monde ? Décryptage.

17 min de lecture

