Le président américain Donald Trump (à gauche) s'entretient avec le président chinois Xi Jinping. Ils se serrent la main à l'issue de leurs discussions sur la base aérienne de Gimhae, située à proximité de l'aéroport international de Busan, le 30 octobre 2025.
© AFP or licensors
PRENDRE LE TRAIN EN MARCHE
31 octobre 2025
Guerre commerciale : les États-Unis et la Chine signent une trêve… Et l’Europe dans tout ça ?
Alors que la Chine a fait plié Donald Trump dans sa guerre commerciale, en jouant habilement sur ses atouts comme les terres rares et le soja, doit on s'habituer à voir l'Europe à l'écart, ou le vieux continent a-t-il lui aussi des cartes à jouer pour faire valoir sa place dans le monde ? Décryptage.
17 min de lecture
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Charaf Louhmadi est ingénieur. Il a notamment travaillé au sein d'un cabinet de conseil en stratégie et d'audit et pour de grandes banques françaises comme Société Générale, Natixis, Crédit Agricole et BPCE SA à travers des missions en analyse quantitative, ALM, risques de marchés/contrepartie. Il est l’auteur du livre « Fragments d'histoire des crises financières ».
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
