TRUMPZILLA

17 juin 2026

Guerre commerciale avec les Etats-Unis : l’Europe ratifie l’accord du moindre mal… jusqu'au prochain coup de pression de Trump

Turnberry, taxes sur le champagne, G7 d'Évian : derrière l'agenda diplomatique de la semaine se dessine une réalité plus sombre. Pour Jean-Luc Demarty, l'Europe a cédé sans combattre et en paie aujourd'hui le prix géopolitique.