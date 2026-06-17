TRUMPZILLA
17 juin 2026
Guerre commerciale avec les Etats-Unis : l’Europe ratifie l’accord du moindre mal… jusqu'au prochain coup de pression de Trump
Turnberry, taxes sur le champagne, G7 d'Évian : derrière l'agenda diplomatique de la semaine se dessine une réalité plus sombre. Pour Jean-Luc Demarty, l'Europe a cédé sans combattre et en paie aujourd'hui le prix géopolitique.
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THEMATIQUESEconomie
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
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