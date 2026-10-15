VACCINATION PRECOCE
15 octobre 2026
Grippe : pourquoi vous devriez vous faire vacciner plus tôt cette année
Les données de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) indiquent une activité grippale plus importante en septembre que durant le même mois au cours des quatre dernières années. Toutefois, la grippe circule encore à des niveaux relativement faibles au sein de la population. Si le nombre de cas continue d’augmenter dans les semaines à venir, cela pourrait signifier que la saison grippale commence plus tôt que d’habitude.
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THEMATIQUESSanté
Les travaux de recherche menés par Simon Clarke dans son laboratoire visent à comprendre comment deux agents pathogènes humains importants, Staphylococcus aureus et Streptococcus pyogenes, parviennent à coloniser l’hôte humain, à résister à ses défenses et à provoquer des maladies.
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