VACCINATION PRECOCE

Grippe : pourquoi vous devriez vous faire vacciner plus tôt cette année

Les données de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) indiquent une activité grippale plus importante en septembre que durant le même mois au cours des quatre dernières années. Toutefois, la grippe circule encore à des niveaux relativement faibles au sein de la population. Si le nombre de cas continue d’augmenter dans les semaines à venir, cela pourrait signifier que la saison grippale commence plus tôt que d’habitude.