Santéil y a 2 heures
Chair de poule
Grippe aviaire : sommes-nous prêts à une vraie épidémie mondiale ?
Les foyers de grippe aviaire se multiplient en Europe, portés par les migrations d’oiseaux sauvages. L’Allemagne est durement touchée, la France en alerte. Si la situation reste sous contrôle, elle inquiète par sa précocité et son intensité. En toile de fond, une panzootie mondiale qui s’étend depuis 2020, la fragilité des mécanismes de surveillance, et la lenteur des États à tirer les leçons du Covid. Malgré les progrès vaccinaux, le virus H5N1, encore incapable de se transmettre entre humains, rappelle que la prochaine pandémie pourrait bien venir des élevages.