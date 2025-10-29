Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Santéil y a 2 heures
Une poule. (Image d'illustration) © Reuters
Chair de poule

Grippe aviaire : sommes-nous prêts à une vraie épidémie mondiale ?

Les foyers de grippe aviaire se multiplient en Europe, portés par les migrations d’oiseaux sauvages. L’Allemagne est durement touchée, la France en alerte. Si la situation reste sous contrôle, elle inquiète par sa précocité et son intensité. En toile de fond, une panzootie mondiale qui s’étend depuis 2020, la fragilité des mécanismes de surveillance, et la lenteur des États à tirer les leçons du Covid. Malgré les progrès vaccinaux, le virus H5N1, encore incapable de se transmettre entre humains, rappelle que la prochaine pandémie pourrait bien venir des élevages.

avec Antoine Flahault
author imageAntoine Flahault

Antoine Flahault, est médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Il a fondé et dirigé l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France), a été co-directeur du Centre Virchow-Villermé à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, à l’Hôtel-Dieu. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine. 


Il a notamment publié Prévenez-moi ! Une meilleure santé à tout âge (Editions Robert Laffont, 2024).

Voir la bio »

