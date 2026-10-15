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La militante suédoise Greta Thunberg s’entretient avec des élèves alors qu’ils se préparent à participer à un blocage au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, en banlieue parisienne, le 13 octobre 2026.
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POINT DE VUE

15 octobre 2026

Greta Thunberg et le blocus lycéen : quand la convergence des luttes asphyxie l’écologie

Le 13 octobre, Greta Thunberg a rejoint les lycéens mobilisés devant le lycée Paul-Éluard, à Saint-Denis, où son établissement était bloqué. Keffieh sur les épaules, la militante suédoise a dénoncé une société qui « vole l’avenir » de la jeunesse et exhorte les jeunes à « se soulever ».

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MOTS-CLES

Greta Thunberg , blocus lycéen , Lycées , écologie , activiste , Bally Bagayoko

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Cyr de La Chapelle

Cyr de La Chapelle est chargé de mission chez Ecologie responsable.

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