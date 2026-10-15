POINT DE VUE
15 octobre 2026
Greta Thunberg et le blocus lycéen : quand la convergence des luttes asphyxie l’écologie
Le 13 octobre, Greta Thunberg a rejoint les lycéens mobilisés devant le lycée Paul-Éluard, à Saint-Denis, où son établissement était bloqué. Keffieh sur les épaules, la militante suédoise a dénoncé une société qui « vole l’avenir » de la jeunesse et exhorte les jeunes à « se soulever ».
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A PROPOS DES AUTEURS
Cyr de La Chapelle est chargé de mission chez Ecologie responsable.
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