Bien-être

Good Move, la campagne qui booste pour manger mieux et bouger plus au quotidien

La campagne GOOD MOVE, cofinancée par l'Union européenne, vise à encourager les jeunes de 18 à 34 ans en France, en Espagne et en Pologne à adopter un mode de vie plus sain. Sur trois ans, elle promeut la consommation de fruits et légumes et l'activité physique, en utilisant le modèle de changement comportemental de Prochaska et Di Clemente. Avec des conseils pratiques et le soutien de coachs sportifs et d'influenceurs, GOOD MOVE aspire à toucher plus de 25 millions de jeunes.