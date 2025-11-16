"VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COCUS"

16 novembre 2025

Gilles-William Goldnadel : "Ces citoyens français que le système médiatique cocufie sur fonds publics"

Alors que plusieurs dirigeants de la BBC ont démissionné après la diffusion d’informations erronées sur Gaza et Donald Trump, Gilles-William Goldnadel voit dans cette affaire le révélateur d’une partialité plus large des médias publics occidentaux. Dans son nouveau livre "Vol au-dessus d’un nid de cocus" (Fayard), il dénonce un système qui, selon lui, trompe les citoyens tout en étant financé par eux.