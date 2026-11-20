Thème

Qui se souvient encore de Georges Mandel (1885-1944), un des hommes politiques les plus controversés de la IIIème République ? Chef de cabinet de Clemenceau en 1917, il fut l’un des organisateurs de la victoire; député de la Gironde entre les deux guerres, ministre des PTT, des Colonies, puis ministre de l’Intérieur au moment de la débâcle à partir de mai 1940, il fut l’opposant majeur à l’armistice du 22 juin, partisan d’une poursuite de la guerre à partir de l’Empire colonial. Trahi, poursuivi par le régime de Vichy, il fut emprisonné, livré aux Allemands, avant d’être assassiné par la milice en juin 1944. Après Nicolas Sarkozy (Georges Mandel, le moine de la politique, Grasset, 1994) et Jean Noël Jeanneney (Georges Mandel - L’homme que l’on attendait, Seuil, 2015), Hugo Coniez livre une biographie magistrale de cet homme d’État énergique et visionnaire.