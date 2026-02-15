CLIMAT DE TENSION

15 février 2026

Gauche ou droite radicales : qui est vraiment le moteur de la montée de la violence politique en France ?

Après l’attaque terroriste survenue à l’Arc de Triomphe et la mort de Quentin, jeune militant de droite agressé lors d’une rixe qui impliquerait des membres de la Jeune garde, la question d’un regain de violence politique en France s’impose avec acuité. Entre accusations croisées, stratégies d’« inversion victimaire » et discours de plus en plus conflictualisés, la gauche radicale comme la droite nationale sont pointées du doigt à travers des actes de violence politique. Assiste-t-on à un basculement durable du climat politique français, et dans quelle mesure certaines rhétoriques partisanes contribuent-elles à banaliser, voire à légitimer, le passage à l’acte violent ?