Des manifestants brandissent une banderole « Non à la dissolution de la Jeune Garde ! » lors d'un rassemblement de soutien à l'organisation antifasciste d'extrême gauche La Jeune Garde, près de la préfecture de Lyon, dans le centre-est de la France, le 6 mai 2025.
CLIMAT DE TENSION

15 février 2026

Gauche ou droite radicales : qui est vraiment le moteur de la montée de la violence politique en France ?

Après l’attaque terroriste survenue à l’Arc de Triomphe et la mort de Quentin, jeune militant de droite agressé lors d’une rixe qui impliquerait des membres de la Jeune garde, la question d’un regain de violence politique en France s’impose avec acuité. Entre accusations croisées, stratégies d’« inversion victimaire » et discours de plus en plus conflictualisés, la gauche radicale comme la droite nationale sont pointées du doigt à travers des actes de violence politique. Assiste-t-on à un basculement durable du climat politique français, et dans quelle mesure certaines rhétoriques partisanes contribuent-elles à banaliser, voire à légitimer, le passage à l’acte violent ?

Aurélien Marq Go to Aurélien Marq page et Olivier Vial Go to Olivier Vial page

13 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Aurélien Marq

Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.

Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien

