ATLANTI-CULTURE
10 avril 2026
"Gagnez plus, c’est maintenant !" : 30 mesures pour réenchanter le travail et améliorer le pouvoir d’achat
De : Pierre Gattaz Fayard Parution le 27 août 2025 192 pages 20,90 euros
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MOTS-CLESPierre Gattaz , Fayard , travail , pouvoir d'achat
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Axel Maugey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Axel Maugey est chroniqueur pour Culture-Tops.
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