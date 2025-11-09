Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), et Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire La France insoumise (LFI), participent à un rassemblement contre la flambée du coût de la vie et l'inaction climatique, à Paris le 16 octobre 2022.
"LA ROUTE DE LA DECIVILISATION"
9 novembre 2025
Gaël Brustier : "La civilisation, ce concept devenu étranger à la gauche"
Dans La route de la décivilisation (Éditions du Cerf), le politologue Gaël Brustier explore le délitement des repères sociaux, culturels et politiques qui structurent nos sociétés depuis la crise de 2008. La gauche contemporaine, prisonnière de débats sémantiques et coupée de ses fondements historiques, peine à penser la question civilisationnelle. Cet aveuglement accélère la fragmentation et la brutalisation du monde social.
Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).
Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.
Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).
Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).
Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).
