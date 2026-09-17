ATLANTI-CULTURE
17 septembre 2026
"Freud, dernier combat" de Aude de Tocqueville et Jean-Marie de Sinéty : quand Freud s’allonge sur le divan…
La pièce "Freud, dernier combat" de Aude de Tocqueville et Jean-Marie de Sinéty est à voir au Studio Hébertot.
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A PROPOS DES AUTEURS
Louise d'Orglandes est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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