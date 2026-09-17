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ATLANTI-CULTURE

17 septembre 2026

"Freud, dernier combat" de Aude de Tocqueville et Jean-Marie de Sinéty : quand Freud s’allonge sur le divan…

La pièce "Freud, dernier combat" de Aude de Tocqueville et Jean-Marie de Sinéty est à voir au Studio Hébertot.

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culture , culture tops , sigmund freud , Freud , philosophie , psychologie , psychologue , théâtre , pièce de théâtre , psychanalyse , psychanaliste , Divan , Studio Hébertot , Freud dernier combat , Aude de Tocqueville , Jean-Marie de Sinéty

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Culture
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Louise d'Orglandes pour Culture-Tops

Louise d'Orglandes est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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