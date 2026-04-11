L’ECART TROUBLANT
11 avril 2026
Fraude fiscale : les chiffres trompeurs des montants records mis en recouvrement
Entre montants redressés en hausse et recettes qui stagnent, la lutte contre la fraude fiscale donne le sentiment d’un système qui affiche… sans toujours encaisser.
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THEMATIQUESFinance
François Ecalle est ancien rapporteur général du rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques ; ancien membre du Haut Conseil des finances publiques, Président de FIPECO et fondateur du site www.fipeco.fr sur les finances publiques.
Avocat et essayiste français. Il est président et administrateur de l'Institut de recherches économiques et fiscales.
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