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Lutter contre la fraude fiscale. (Image d'illustration).
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L’ECART TROUBLANT

11 avril 2026

Fraude fiscale : les chiffres trompeurs des montants records mis en recouvrement

Entre montants redressés en hausse et recettes qui stagnent, la lutte contre la fraude fiscale donne le sentiment d’un système qui affiche… sans toujours encaisser.

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MOTS-CLES

finance , fraudes , contrôle fiscal , Economie , la France , recouvrement

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
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François Ecalle

François Ecalle est ancien rapporteur général du rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques ;  ancien membre du Haut Conseil des finances publiques, Président de FIPECO et fondateur du site www.fipeco.fr sur les finances publiques.

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Jean Philippe Delsol
Avocat aux Barreaux de Lyon et Paris

Avocat et essayiste français. Il est président et administrateur de l'Institut de recherches économiques et fiscales.