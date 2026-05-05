DECEPTION
5 mai 2026
France Inter, mon ex-radio préférée : chronique d’un amour déçu
Je me suis souvent posé la question, ces dernières années, de ce que devenait ma radio préférée. Et, à vrai dire, je n’y ai jamais répondu de façon totalement satisfaisante.
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THEMATIQUESTribunes
Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide
expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.
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Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide
expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.