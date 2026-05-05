POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Vue du siège de Radio France à Paris, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

DECEPTION

5 mai 2026

France Inter, mon ex-radio préférée : chronique d’un amour déçu

Je me suis souvent posé la question, ces dernières années, de ce que devenait ma radio préférée. Et, à vrai dire, je n’y ai jamais répondu de façon totalement satisfaisante.

Photo of Sébastien Tertrais
Sébastien Tertrais Go to Sébastien Tertrais page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

France Inter , droite , pluralisme , Service public , radio

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Sébastien Tertrais image
Sébastien Tertrais

Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide

expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.