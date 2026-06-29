LIAISONS DANGEREUSES
29 juin 2026
France – Hamas : les coulisses d’une réunion controversée
Le Quai d'Orsay dément toute rencontre avec le Hamas — mais seulement « dans le format décrit » par la presse saoudienne. Un démenti en apparence clair qui, selon un ancien agent du renseignement, valide en creux la présence d'anciens diplomates français. Paris et le Hamas, une histoire de contacts jamais tout à fait rompus.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Sabrina Deliry est autrice. Experte dans le domaine financier de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme (compliance/conformité).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Sabrina Deliry est autrice. Experte dans le domaine financier de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme (compliance/conformité).