POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un homme brandissant un drapeau palestinien se dirige avec d'autres personnes vers la mosquée Imam Muhammad bin Abdul Wahhab à Doha pour rendre un dernier hommage au chef du Hamas, Ismail Haniyeh, tué à Téhéran, le 2 août 2024.
See image caption
See copyright

LIAISONS DANGEREUSES

29 juin 2026

France – Hamas : les coulisses d’une réunion controversée

Le Quai d'Orsay dément toute rencontre avec le Hamas — mais seulement « dans le format décrit » par la presse saoudienne. Un démenti en apparence clair qui, selon un ancien agent du renseignement, valide en creux la présence d'anciens diplomates français. Paris et le Hamas, une histoire de contacts jamais tout à fait rompus.

Photo of Sabrina Deliry
Sabrina Deliry Go to Sabrina Deliry page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Hamas , France , Paris , relations , diplomatie , dialogue , terroristes , reconnaissance

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Sabrina Deliry image
Sabrina Deliry
Autrice

Sabrina Deliry est autrice. Experte dans le domaine financier de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme (compliance/conformité).

Populaires

1Tempête en Méditerranée : Manon Aubry se fait griller sur un voilier
2La rénovation thermique, ce dangereux mirage dans lequel s’est enfermée la France
3Théorie des climats 2.0 : à force de se culpabiliser sur ce qu'ils ont fait au climat, les Européens ont oublié ce que le climat avait fait pour eux
4Nvidia affirme que le problème de la consommation d’eau de l’IA est en grande partie résolu. Faut-il croire le géant des semi-conducteurs ?
5Masculinisme : derrière le recyclage d’une panique morale récurrente, l’aveuglement sur les réelles difficultés des jeunes hommes d’aujourd’hui
6Canicule et antidépresseurs : le cocktail détonnant dont personne ne parle
7Rapport de la CNCDH sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie : entre logique des minorités et principe de tolérance, où est donc passée la République ?