LIAISONS DANGEREUSES

France – Hamas : les coulisses d’une réunion controversée

Le Quai d'Orsay dément toute rencontre avec le Hamas — mais seulement « dans le format décrit » par la presse saoudienne. Un démenti en apparence clair qui, selon un ancien agent du renseignement, valide en creux la présence d'anciens diplomates français. Paris et le Hamas, une histoire de contacts jamais tout à fait rompus.