ATLANTICO BUSINESS
14 février 2026
France : le commerce extérieur et la productivité ne sont pas si malades, mais le modèle français n’en profite pas pour se redresser. Cherchez l’erreur…
Les économistes français s’acharnent sur les dysfonctionnements du modèle français, mais peinent à trouver la solution pour sortir de cette spirale du déclin et renouer avec la croissance. En 2025, l’Europe tout entière a préservé son commerce extérieur et sa productivité, mais pas suffisamment pour rebondir pleinement.
3 min de lecture
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.