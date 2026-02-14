POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président français Emmanuel Macron visite le site de Safran Aircraft Engine à Villaroche en compagnie du PDG et directeur de Safran, Olivier Andriès, de Roland Lescure et de Agnès Pannier-Runacher.
See image caption
See copyright

ATLANTICO BUSINESS

14 février 2026

France : le commerce extérieur et la productivité ne sont pas si malades, mais le modèle français n’en profite pas pour se redresser. Cherchez l’erreur…

Les économistes français s’acharnent sur les dysfonctionnements du modèle français, mais peinent à trouver la solution pour sortir de cette spirale du déclin et renouer avec la croissance. En 2025, l’Europe tout entière a préservé son commerce extérieur et sa productivité, mais pas suffisamment pour rebondir pleinement.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Quand les pronoms prennent le pas sur la sécurité : cette responsabilité de l’idéologie trans dans la tuerie de masse au Canada
2Les 27 se divisent sur 2 visions opposées de l’avenir de l’Europe. En oubliant chacune LE problème politique majeur de l’UE ?
3Le ministère de l’Education nationale publie les éléments qui montrent l’inefficacité de la politique de dédoublement des CP et CE1 en zones prioritaires
4Malaise à Paris : cachez moi ces élus socialistes juifs qu’un « électorat populaire » ne saurait voir
5Et si la démocratie basculait chez nos voisins ? Cette méfiance de tous contre tous qui monte en Europe
6Cette habitude hivernale commune qui tue silencieusement des milliers de personnes chaque année
7« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »