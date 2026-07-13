CULPABILITE MAL PLACEE
13 juillet 2026
La France, bonne élève climatique pour la planète, mauvaise pour le quotidien des Français
Entre contraintes budgétaires, arbitrages politiques et difficultés à transformer le consensus scientifique en action concrète, le défi climatique se joue désormais autant dans le quotidien des Français que dans les objectifs fixés pour la planète.
12 min de lecture
MOTS-CLESadaptation , climat , réchauffement climatique , émissions de CO2 , mode de vie , habitudes , Pollution , transition énergétique , écologie , décroissants , décroissance , quotidien , français , normes , France , environnement , politique environnementale , Essence , pétrole , énergie , consommation d’électricité
THEMATIQUESEnvironnement
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
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Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).