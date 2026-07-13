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Un automobiliste fait le plein dans une station-service à Blois.
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CULPABILITE MAL PLACEE

13 juillet 2026

La France, bonne élève climatique pour la planète, mauvaise pour le quotidien des Français

Entre contraintes budgétaires, arbitrages politiques et difficultés à transformer le consensus scientifique en action concrète, le défi climatique se joue désormais autant dans le quotidien des Français que dans les objectifs fixés pour la planète.

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MOTS-CLES

adaptation , climat , réchauffement climatique , émissions de CO2 , mode de vie , habitudes , Pollution , transition énergétique , écologie , décroissants , décroissance , quotidien , français , normes , France , environnement , politique environnementale , Essence , pétrole , énergie , consommation d’électricité

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

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