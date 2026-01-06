POLITIQUE
La liquidation judiciaire du groupe d'électroménager Brandt, annoncée le 12 décembre 2025 par le tribunal économique de Nanterre, marque la fin d'un grand nom de l'industrie française.

La liquidation judiciaire du groupe d'électroménager Brandt, annoncée le 12 décembre 2025 par le tribunal économique de Nanterre, marque la fin d'un grand nom de l'industrie française.

REINDUSTRIALISATION

6 janvier 2026

France 2026 : choisir la puissance ou organiser le déclin

La France parle de réindustrialisation. Mais, derrière les annonces, une réalité s'impose : elle n'a plus de boussole industrielle et, pour l'instant, pas de budget pour la retrouver

Michel Ruimy Go to Michel Ruimy page

Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

