EGALITE DES CHANCES

20 février 2026

Formation professionnelle des jeunes en France : à la recherche de la dignité perdue

Pour un tiers des collégiens qui choisissent la voie professionnelle après la 3ᵉ, la réalité est souvent loin des promesses affichées. Si certains trouvent leur voie et s’épanouissent dans des filières d’excellence, la majorité se heurte à un système en crise, marqué par l’absentéisme, les abandons précoces et la démotivation. Derrière les chiffres flatteurs du succès au baccalauréat professionnel, se cache une formation qui a perdu de sa dignité, incapable de concilier exigence, insertion et reconnaissance sociale.