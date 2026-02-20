POLITIQUE
Des lycéens consultent les résultats de l’examen du baccalauréat (diplôme de fin d’études secondaires en France) au lycée Vaclav-Havel, à Bègles, près de Bordeaux, le 4 juin 2025. (Image d'illustration)
EGALITE DES CHANCES

20 février 2026

Formation professionnelle des jeunes en France : à la recherche de la dignité perdue

Pour un tiers des collégiens qui choisissent la voie professionnelle après la 3ᵉ, la réalité est souvent loin des promesses affichées. Si certains trouvent leur voie et s’épanouissent dans des filières d’excellence, la majorité se heurte à un système en crise, marqué par l’absentéisme, les abandons précoces et la démotivation. Derrière les chiffres flatteurs du succès au baccalauréat professionnel, se cache une formation qui a perdu de sa dignité, incapable de concilier exigence, insertion et reconnaissance sociale.

Julien Aubert, Valérie Boyer, Sébastien Meurant et Nathalie Serre

A PROPOS DES AUTEURS
Julien Aubert image
Julien Aubert

Julien Aubert est ancien député, président d’oser la France

Valérie Boyer image
Valérie Boyer

Valérie Boyer est sénatrice et vice-presidente d’Oser la France

Sébastien Meurant image
Sébastien Meurant

Sébastien Meurant est conseiller départemental, ancien sénateur et vice-président d’Oser la France

Nathalie Serre image
Nathalie Serre
Ancienne députée

Nathalie Serre est ancienne député et vice-présidente d’Oser la France

