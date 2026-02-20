EGALITE DES CHANCES
20 février 2026
Formation professionnelle des jeunes en France : à la recherche de la dignité perdue
Pour un tiers des collégiens qui choisissent la voie professionnelle après la 3ᵉ, la réalité est souvent loin des promesses affichées. Si certains trouvent leur voie et s’épanouissent dans des filières d’excellence, la majorité se heurte à un système en crise, marqué par l’absentéisme, les abandons précoces et la démotivation. Derrière les chiffres flatteurs du succès au baccalauréat professionnel, se cache une formation qui a perdu de sa dignité, incapable de concilier exigence, insertion et reconnaissance sociale.
6 min de lecture
THEMATIQUESTribunes
Julien Aubert est ancien député, président d’oser la France
Valérie Boyer est sénatrice et vice-presidente d’Oser la France
Sébastien Meurant est conseiller départemental, ancien sénateur et vice-président d’Oser la France
Nathalie Serre est ancienne député et vice-présidente d’Oser la France
Populaires
Julien Aubert est ancien député, président d’oser la France
Valérie Boyer est sénatrice et vice-presidente d’Oser la France
Sébastien Meurant est conseiller départemental, ancien sénateur et vice-président d’Oser la France
Nathalie Serre est ancienne député et vice-présidente d’Oser la France