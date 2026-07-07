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Édouard Philippe, fondateur et président du parti de droite Horizons, maire du Havre et candidat à l'élection présidentielle française de 2027, s'adresse aux hauts responsables du parti lors d'un rassemblement à Reims le 10 mai 2026.
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MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

7 juillet 2026

Financer la protection sociale : la vision Philippe et ses alternatives

Le premier grand discours de campagne d'Édouard Philippe, prononcé le week-end dernier, a naturellement suscité de nombreux commentaires. Les observateurs ont retenu plusieurs annonces marquantes : faire travailler les Français plus longtemps, demander une contribution accrue aux retraités, développer la capitalisation, ne pas augmenter les impôts des plus aisés ou des entreprises…

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Protection sociale , candidat , Edouard Philippe , propositions , programme , meeting , retraites , capitalisation , impôts , entreprises , CSG , baisse des dépenses publiques , Budget

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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