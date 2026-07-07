MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE
7 juillet 2026
Financer la protection sociale : la vision Philippe et ses alternatives
Le premier grand discours de campagne d'Édouard Philippe, prononcé le week-end dernier, a naturellement suscité de nombreux commentaires. Les observateurs ont retenu plusieurs annonces marquantes : faire travailler les Français plus longtemps, demander une contribution accrue aux retraités, développer la capitalisation, ne pas augmenter les impôts des plus aisés ou des entreprises…
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).