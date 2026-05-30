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Les joueurs du PSG célèbrent leur seconde victoire en Ligue des champions le samedi 30mai 2026.
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PARIS EST MAGIQUE

30 mai 2026

Finale Ligue des champions - Arsenal/PSG : 1-1 ( 4-3 t.a.b.). Paris, le doublé pour l'Histoire !!!

À l'issue d'un match aussi pénible que compliqué, les Parisiens sont titrés pour la 2e fois de rang en finale de Ligue des champions. À Budapest, ils ont fait face à un Arsenal nihiliste et minimaliste, qui aura longtemps mené au score. Un penalty de Dembélé les a remis sur les bons rails avant que deux tirs au but ratés des Gunners ne les propulsent dans la grande histoire de leur sport.

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MOTS-CLES

Football , Ligue des Champions , PSG , Paris-Saint-Germain , champions d'Europe , coupe d'europe , Arsenal , PSG - Arsenal , victoire , Sergio Ramos , Kvaratskhelia , Marquinhos , Luis Enrique , Ousmane Dembélé , paris est magique , Nasser Al-Khelaïfi , Désiré Doué , Safonov , gunners

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Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 

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