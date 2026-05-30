PARIS EST MAGIQUE

30 mai 2026

Finale Ligue des champions - Arsenal/PSG : 1-1 ( 4-3 t.a.b.). Paris, le doublé pour l'Histoire !!!

À l'issue d'un match aussi pénible que compliqué, les Parisiens sont titrés pour la 2e fois de rang en finale de Ligue des champions. À Budapest, ils ont fait face à un Arsenal nihiliste et minimaliste, qui aura longtemps mené au score. Un penalty de Dembélé les a remis sur les bons rails avant que deux tirs au but ratés des Gunners ne les propulsent dans la grande histoire de leur sport.