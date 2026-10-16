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Fin de la seconde intercalaire : quand la Silicon Valley impose son heure à la Terre

À partir de 2027, les secondes intercalaires, qui permettent de maintenir les horloges en phase avec la rotation irrégulière de la Terre, doivent disparaître. Cette décision internationale répond notamment aux difficultés qu’elles posent aux systèmes informatiques et aux géants technologiques. Mais derrière cette réforme technique se joue un choix politique : celui de privilégier les besoins de l’industrie numérique, quitte à compliquer le travail des astronomes et à interroger notre rapport collectif au temps.