©
football (illustration)
SPORT GLOBALISE
16 décembre 2025
FFF ou le Foot sans frontières fixes : Emmanuel Emegha, le capitaine du RC Strasbourg qui ne sait pas si son club est français ou allemand…
Les liens auparavant forts entre les hommes dans les tribunes et les hommes sur le terrain se sont progressivement étiolés à mesure que des citoyens du monde au hasard ont commencé à remplacer les héros locaux.
7 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Steven Tucker est un écrivain basé au Royaume-Uni. Il a notamment écrit pour diverses publications imprimées et en ligne. Steven Tucker est l’auteur de plus de dix livres.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Steven Tucker est un écrivain basé au Royaume-Uni. Il a notamment écrit pour diverses publications imprimées et en ligne. Steven Tucker est l’auteur de plus de dix livres.