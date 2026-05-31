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Une fille offre un bouquet de fleurs à sa mère à l'occasion de la fête des mères.
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AFFECTION

31 mai 2026

Fête des mères : savons-nous encore dire je t’aime ?

À l’occasion de la fête des mères, une étude révèle que plus d’un Français sur deux éprouve des difficultés à dire « je t’aime » à sa mère. Entre héritage culturel, pudeur émotionnelle et recours aux gestes plutôt qu’aux mots, cette retenue affective interroge notre rapport à l’expression des sentiments dans la sphère familiale.

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MOTS-CLES

Fête des mères , famille , mère , transmission , passion , amour , sondage , français , je t'aime

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Stéphane Clerget

Stéphane Clerget est médecin pédopsychiatre. Il partage son activité entre les consultations et la recherche clinique. Ses champs d’étude concernent notamment l’adolescence, les troubles émotionnels et les questions d’identité. Il a mis en place à l’hôpital l’une des premières consultations d’aide à la parentalité. Il est l'auteur de Nos garçons en danger (Flammarion) et Les vampires psychiques (Fayard).

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