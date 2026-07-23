DEBAT

Faut-il supprimer le ministère de la transition écologique ?

Faut-il supprimer le ministère de la Transition écologique, réduit trop souvent à un outil de communication vert, de démagogie punitive et de paravent pour l’entrisme décroissant ? Depuis la création du grand Ministère de l’Écologie et du Développement durable en 2007 sous Nicolas Sarkozy (Borloo, Juppé…), ce ministère a multiplié les positions dogmatiques : sortie du nucléaire, priorité quasi-exclusive aux renouvelables intermittents, normes environnementales déconnectées des réalités industrielles et agricoles… tout en peinant à démontrer une réelle efficacité sur le climat et la souveraineté énergétique. La récente fausse démission de Monique Barbut, ministre perçue comme bloquant des assouplissements pragmatiques (pesticides, stockage d’eau), illustre les tensions entre idéologie et contraintes du réel. Un bilan rigoureux s’impose : ce ministère sert-il vraiment les Français ou doit-il être supprimé ?