« Gouverner, c'est prévoir. Ne rien prévoir, ce n'est pas gouverner, c'est courir à sa perte. » 1 La formule d'Émile de Girardin n'a jamais été aussi exigeante. Le prochain président héritera d'une situation budgétaire qui ne laissera guère de choix. Quel que soit le vainqueur, il faudra réduire la dépense, différer des promesses, demander des efforts. La seule question qui reste ouverte est celle du sens de ces efforts. Elle est aussi la seule que la campagne n'aborde pas.

L'intelligence artificielle illustre ce silence mieux que tout autre sujet. Elle n'est pas absente des programmes. De Gabriel Attal qui annonce le programme « France 2040 » de 200 milliards, à Édouard Philippe veut porter de 40 000 à 100 000 le nombre d'ingénieurs formés chaque année en passant par Bruno Retailleau qui propose un ministère de plein exercice pour tenter des économies, sans oublier Raphaël Glucksmann et son « projet Manhattan » européen, Marine Le Pen et la robotisation dans les PME, ni bien sûr, Jean-Luc Mélenchon et la planification industrielle façon kolkhoze numérique2, chacun détient une pièce de l'ensemble, sans qu’aucun n'en fasse la clé de voûte, avec une vision holistique. Lors du débat organisé par le Medef à la fin de l'été, l'IA n'a fait l'objet d'aucune séquence propre, et il a fallu près d'une heure trois quarts pour que l'un des sept participants s'en étonne3. Pour tous, l'IA n’est qu’un chapitre, mais en aucun cas une doctrine. Or c'est précisément d'une doctrine que le pays a besoin, parce que c'est le seul moyen de donner un sens à l'effort nécessaire.