POINT DE VUE
20 novembre 2026
Faire de l’IA un véritable enjeu pour la présidentielle
À cinq mois de l'élection présidentielle, tous les candidats savent que le redressement des comptes publics exigera des efforts. Aucun ne dit vraiment à quoi ils serviront. Plaidoyer pour une politique industrielle ciblée qui fasse de l'intelligence artificielle la pierre angulaire de la réindustrialisation et l'horizon qui donne son sens à la rigueur.
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« Gouverner, c'est prévoir. Ne rien prévoir, ce n'est pas gouverner, c'est courir à sa perte. »1 La formule d'Émile de Girardin n'a jamais été aussi exigeante. Le prochain président héritera d'une situation budgétaire qui ne laissera guère de choix. Quel que soit le vainqueur, il faudra réduire la dépense, différer des promesses, demander des efforts. La seule question qui reste ouverte est celle du sens de ces efforts. Elle est aussi la seule que la campagne n'aborde pas.
L'intelligence artificielle illustre ce silence mieux que tout autre sujet. Elle n'est pas absente des programmes. De Gabriel Attal qui annonce le programme « France 2040 » de 200 milliards, à Édouard Philippe veut porter de 40 000 à 100 000 le nombre d'ingénieurs formés chaque année en passant par Bruno Retailleau qui propose un ministère de plein exercice pour tenter des économies, sans oublier Raphaël Glucksmann et son « projet Manhattan » européen, Marine Le Pen et la robotisation dans les PME, ni bien sûr, Jean-Luc Mélenchon et la planification industrielle façon kolkhoze numérique2, chacun détient une pièce de l'ensemble, sans qu’aucun n'en fasse la clé de voûte, avec une vision holistique. Lors du débat organisé par le Medef à la fin de l'été, l'IA n'a fait l'objet d'aucune séquence propre, et il a fallu près d'une heure trois quarts pour que l'un des sept participants s'en étonne3. Pour tous, l'IA n’est qu’un chapitre, mais en aucun cas une doctrine. Or c'est précisément d'une doctrine que le pays a besoin, parce que c'est le seul moyen de donner un sens à l'effort nécessaire.
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Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui conseiller en stratégie industrielle et opérations en environnement complexe, vice-président associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant près de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie souveraine.
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui conseiller en stratégie industrielle et opérations en environnement complexe, vice-président associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant près de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie souveraine.