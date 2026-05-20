ATLANTICO BUSINESS
20 mai 2026
Face aux effets de la crise au Moyen-Orient les entreprises françaises ont épuisé leur stock de résilience
Faillites, emploi, inflation, consommation, taux d'intérêt : l'économie française ne s'effondre pas, mais les signaux de faiblesse et de défaillance se multiplient depuis le début de la guerre en Iran. Si la guerre se prolonge, la France n'a guère les moyens de l'assumer.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.