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Cette capture d'écran, extraite d'un enregistrement du site web MarineTraffic, présente une visualisation des données relatives au trafic maritime dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman du 18 au 20 avril.
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ATLANTICO BUSINESS

20 mai 2026

Face aux effets de la crise au Moyen-Orient les entreprises françaises ont épuisé leur stock de résilience

Faillites, emploi, inflation, consommation, taux d'intérêt : l'économie française ne s'effondre pas, mais les signaux de faiblesse et de défaillance se multiplient depuis le début de la guerre en Iran. Si la guerre se prolonge, la France n'a guère les moyens de l'assumer.

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , business , entreprises françaises , prix de l'énergie , inflation , baril de pétrole , Détroit d'Ormuz , Donald Trump , marchés financiers , crise , dette publique

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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