Best-Of du 4 au 10 octobre

Politiqueil y a 51 minutes
Dans les circonstances actuelles, une dissolution produirait une Assemblée aussi éclatée que celle issue des élections législatives de l’été 2024.
Dérives du macronisme

L’extrême-centre, cette autre manière d’être allergique à la démocratie

En se présentant comme le dépassement des clivages traditionnels, le macronisme a cherché à incarner la rationalité face à des extrêmes disqualifiés comme irrationnels. Mais ce « camp de la raison », censé rassembler au-delà des idéologies, n’a-t-il pas instauré une nouvelle forme d’intolérance politique ? En niant les oppositions au nom du pragmatisme, l’extrême-centre réactive des réflexes autoritaires au sein même de la démocratie, transformant le débat pluraliste en gestion technocratique.

avec Raul Magni BertonetLucien Rabouille
author imageRaul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

author imageLucien Rabouille

Lucien Rabouille est journaliste et enseignant. Il écrit notamment dans Causeur et Conflits.

