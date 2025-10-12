Dérives du macronisme

L’extrême-centre, cette autre manière d’être allergique à la démocratie

En se présentant comme le dépassement des clivages traditionnels, le macronisme a cherché à incarner la rationalité face à des extrêmes disqualifiés comme irrationnels. Mais ce « camp de la raison », censé rassembler au-delà des idéologies, n’a-t-il pas instauré une nouvelle forme d’intolérance politique ? En niant les oppositions au nom du pragmatisme, l’extrême-centre réactive des réflexes autoritaires au sein même de la démocratie, transformant le débat pluraliste en gestion technocratique.