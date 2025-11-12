POLITIQUE
Des migrants secourus en mer au large de l'île grecque de Crète débarquent d'un navire de sauvetage des garde-côtes grecs dans le port d'Agia Galini avant d'être transférés, le 6 juillet 2025.

© COSTAS METAXAKIS / AFP

EXPULSER 700 000 CLANDESTINS ?

12 novembre 2025

Réduire l’immigration légale « au strict minimum »… : radioscopie économique et politique du plan du RN

Alors que le débat sur les expulsions de clandestins refait surface, la France se heurte à la dure réalité de ses capacités administratives et diplomatiques.

8 min de lecture

Patrick Stefanini

Patrick Stefanini est un haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État et ancien directeur général des services de la région Île-de-France. Sa carrière se situe entre l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA en 1979, il soutient Chirac avant de devenir un proche conseiller d'Alain Juppé lorsque ce dernier est entré à Matignon en 1995. Il s'est démarqué notamment lors de batailles électorales réputées difficiles ; il fut ainsi l'artisan de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle en 1995, de celle de Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015, avant donc de conduire François Fillon à la victoire de la primaire, fin 2016. En mars 2017, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon. Patrick Stefanini est directeur de campagne de Valérie Pécresse dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022.

