Des migrants secourus en mer au large de l'île grecque de Crète débarquent d'un navire de sauvetage des garde-côtes grecs dans le port d'Agia Galini avant d'être transférés, le 6 juillet 2025.
© COSTAS METAXAKIS / AFP
EXPULSER 700 000 CLANDESTINS ?
12 novembre 2025
Réduire l’immigration légale « au strict minimum »… : radioscopie économique et politique du plan du RN
Alors que le débat sur les expulsions de clandestins refait surface, la France se heurte à la dure réalité de ses capacités administratives et diplomatiques.
8 min de lecture
MOTS-CLESimmigration , clandestins , AME , expulsions , programme , RN , rassemblement national , Nicolas Sarkozy , forcée ou aidée
THEMATIQUESFrance
Patrick Stefanini est un haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État et ancien directeur général des services de la région Île-de-France. Sa carrière se situe entre l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA en 1979, il soutient Chirac avant de devenir un proche conseiller d'Alain Juppé lorsque ce dernier est entré à Matignon en 1995. Il s'est démarqué notamment lors de batailles électorales réputées difficiles ; il fut ainsi l'artisan de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle en 1995, de celle de Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015, avant donc de conduire François Fillon à la victoire de la primaire, fin 2016. En mars 2017, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon. Patrick Stefanini est directeur de campagne de Valérie Pécresse dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022.
Populaires
Patrick Stefanini est un haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État et ancien directeur général des services de la région Île-de-France. Sa carrière se situe entre l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA en 1979, il soutient Chirac avant de devenir un proche conseiller d'Alain Juppé lorsque ce dernier est entré à Matignon en 1995. Il s'est démarqué notamment lors de batailles électorales réputées difficiles ; il fut ainsi l'artisan de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle en 1995, de celle de Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015, avant donc de conduire François Fillon à la victoire de la primaire, fin 2016. En mars 2017, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon. Patrick Stefanini est directeur de campagne de Valérie Pécresse dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022.