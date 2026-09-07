ATLANTI-CULTURE
7 septembre 2026
Exposition "Croire et Guérir. Et délivrez-nous du mal" au Musée d’art et d’histoire Paul Eluard : une alliance inédite entre histoire, ethnologie et création artistique
L'exposition "Croire et Guérir. Et délivrez-nous du mal" est à découvrir au Musée d’art et d’histoire Paul Eluard.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Véronique Guichard est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Véronique Guichard est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).