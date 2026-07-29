PARADOXE
29 juillet 2026
Explosion des cas de démence : pourquoi les chiffres cachent une réalité plus encourageante
Le nombre de personnes atteintes de démence va continuer d’augmenter avec le vieillissement de la population. Mais derrière cette progression se dessine une tendance plus positive : à âge égal, le risque de développer une démence diminue grâce à une meilleure prévention des facteurs de risque. Une évolution porteuse d’espoir, sous conditions.
6 min de lecture
MOTS-CLESdémence , vieillissement , prévention , stress , Dépression , manque de sommeil , maladie d'Alzheimer
THEMATIQUESSanté
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
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Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque