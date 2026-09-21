UNE CERTAINE IDEE DU PLURALISME

Éviction de Charles Sapin, la stratégie du bannissement

Certaines victoires ressemblent à des aveux. En obtenant, après seulement deux éditos de cent cinquante secondes et deux petites journées de grève, le retrait de Charles Sapin de l'antenne de France Inter, l'intersyndicale de Radio France n'a pas défendu le pluralisme : elle en a administré la preuve manquante.