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Des employés de Radio France se rassemblent devant le siège de la station pour protester contre l'arrivée de Charles Sapin, rédacteur en chef adjoint de Valeurs actuelles, en tant que chroniqueur politique sur France Inter, à Paris, le 13 septembre 2026.
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UNE CERTAINE IDEE DU PLURALISME

21 septembre 2026

Éviction de Charles Sapin, la stratégie du bannissement

Certaines victoires ressemblent à des aveux. En obtenant, après seulement deux éditos de cent cinquante secondes et deux petites journées de grève, le retrait de Charles Sapin de l'antenne de France Inter, l'intersyndicale de Radio France n'a pas défendu le pluralisme : elle en a administré la preuve manquante.

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MOTS-CLES

Charles Sapin , France Inter , pluralisme , démocratie , Radio France

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A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien