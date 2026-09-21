UNE CERTAINE IDEE DU PLURALISME
21 septembre 2026
Éviction de Charles Sapin, la stratégie du bannissement
Certaines victoires ressemblent à des aveux. En obtenant, après seulement deux éditos de cent cinquante secondes et deux petites journées de grève, le retrait de Charles Sapin de l'antenne de France Inter, l'intersyndicale de Radio France n'a pas défendu le pluralisme : elle en a administré la preuve manquante.
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THEMATIQUESTribunes
Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien
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Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien