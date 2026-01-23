©
Par 144 voix contre et 123 pour, les sénateurs ont rejeté l’article 4 de la proposition de loi qui crée une « assistance médicale à mourir » pour les malades dont « le pronostic vital est engagé à court terme ».
23 janvier 2026
Euthanasie : la droite sénatoriale corrige les dérives du texte voté par l’Assemblée nationale
Le Sénat s’est opposé, mercredi 21 janvier, à la possibilité pour une personne atteinte d’une maladie incurable d’accéder à un produit létal délivré à sa demande par un médecin.
Philosophe et critique littéraire, Damien Le Guay est l'auteur de plusieurs livres, notamment de La mort en cendres (Editions le Cerf) et La face cachée d'Halloween (Editions le Cerf).
Il est maître de conférences à l'École des hautes études commerciales (HEC), à l'IRCOM d'Angers, et président du Comité national d'éthique du funéraire.
