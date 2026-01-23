POLITIQUE
Par 144 voix contre et 123 pour, les sénateurs ont rejeté l’article 4 de la proposition de loi qui crée une « assistance médicale à mourir » pour les malades dont « le pronostic vital est engagé à court terme ».

23 janvier 2026

Euthanasie : la droite sénatoriale corrige les dérives du texte voté par l’Assemblée nationale

Le Sénat s’est opposé, mercredi 21 janvier, à la possibilité pour une personne atteinte d’une maladie incurable d’accéder à un produit létal délivré à sa demande par un médecin.

Damien Le Guay Go to Damien Le Guay page

A PROPOS DES AUTEURS
Damien Le Guay image
Damien Le Guay

Philosophe et critique littéraire, Damien Le Guay est l'auteur de plusieurs livres, notamment de La mort en cendres (Editions le Cerf) et La face cachée d'Halloween (Editions le Cerf).

Il est maître de conférences à l'École des hautes études commerciales (HEC), à l'IRCOM d'Angers, et président du Comité national d'éthique du funéraire.