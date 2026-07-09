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Le président américain Donald Trump arrive pour une conférence de presse lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à La Haye, le 25 juin 2025.
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CRISE STRUCTURELLE

9 juillet 2026

L’Europe, Trump et le détroit d’Ormuz : la vraie fracture n'est pas sur l'Iran mais sur les priorités de l'Otan

Les forces américaines ont mené dans la nuit du 7 au 8 juillet leur plus importante opération militaire en Iran depuis l'accord du 17 juin, visant plus de 80 cibles en riposte à des tirs iraniens contre trois navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Téhéran a répliqué en visant des bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Depuis Ankara, où se tenait un sommet de l'Otan, Donald Trump a déclaré le cessez-le-feu « terminé », qualifiant les Iraniens de « menteurs », tout en laissant ses négociateurs poursuivre les discussions.

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MOTS-CLES

Union-Européenne , Donald Trump , Etats-Unis , Iran , Moyen-Orient , guerre , conflit , OTAN

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


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Dominique Trinquand

Le Général Dominique Trinquand est un expert reconnu en relations internationales. Il a notamment été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York.