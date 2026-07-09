CRISE STRUCTURELLE

L’Europe, Trump et le détroit d’Ormuz : la vraie fracture n'est pas sur l'Iran mais sur les priorités de l'Otan

Les forces américaines ont mené dans la nuit du 7 au 8 juillet leur plus importante opération militaire en Iran depuis l'accord du 17 juin, visant plus de 80 cibles en riposte à des tirs iraniens contre trois navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Téhéran a répliqué en visant des bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Depuis Ankara, où se tenait un sommet de l'Otan, Donald Trump a déclaré le cessez-le-feu « terminé », qualifiant les Iraniens de « menteurs », tout en laissant ses négociateurs poursuivre les discussions.