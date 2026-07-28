A L’EAU ?
28 juillet 2026
La Justice comprend-elle vraiment les enjeux environnementaux ?
Des réserves d'eau autorisées, construites, cofinancées par l'État, exploitées pendant des années, et finalement jugées illégales. De quoi illustrer un décalage flagrant entre la Justice et le terrain. Décryptage.
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A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Hautefeuille est ingénieur agronome et travaille dans le secteur agricole depuis plus de quarante ans.
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Patrick Hautefeuille est ingénieur agronome et travaille dans le secteur agricole depuis plus de quarante ans.