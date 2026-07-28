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Cette photo montre une réserve d'eau pour l'irrigation agricole à Mauze-sur-le-Mignon, dans le centre-ouest de la France.
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A L’EAU ?

28 juillet 2026

La Justice comprend-elle vraiment les enjeux environnementaux ?

Des réserves d'eau autorisées, construites, cofinancées par l'État, exploitées pendant des années, et finalement jugées illégales. De quoi illustrer un décalage flagrant entre la Justice et le terrain. Décryptage.

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MOTS-CLES

écologie , Justice , environnement , Tribunal administratif , réserves de substitution , Agriculture , stratégie , État , économie d'eau , défiance

THEMATIQUES

Ecologie
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrick Hautefeuille

Patrick Hautefeuille est ingénieur agronome et travaille dans le secteur agricole depuis plus de quarante ans.