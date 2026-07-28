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Le président russe Vladimir Poutine assiste à une cérémonie de dépôt de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu, près du mur du Kremlin, dans le centre de Moscou, le 9 mai 2026.
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VLAD RESISTE

28 juillet 2026

Entre coup de sang et coup de mou : l’étrange épisode de Vladimir Poutine face aux marins russes le week-end dernier

Vladimir Poutine semble souffler le chaud et le froid alors que sa guerre en Ukraine s'enlise et que le mécontentement gronde en Russie. Signe d'une fin de guerre ou d'une montée en puissance ? Décryptage.

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MOTS-CLES

Vladimir Poutine , Russie , Guerre en Ukraine , Puissance , impérialisme , mécontentement , Chine , Iran , Kazakhstan , mer Baltique , terminaux pétroliers , Raffineries , diplomatie

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Sylvestre Mongrenier
Enseignant-chercheur

Jean Sylvestre Mongrenier est chercheur à l’Institut français de géopolitique (Université de Paris VIII) et chercheur associé à l’Institut Thomas More.

Il est notamment l'auteur de La Russie menace-t-elle l'Occident ? (éditions Choiseul, 2009).