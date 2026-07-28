VLAD RESISTE
28 juillet 2026
Entre coup de sang et coup de mou : l’étrange épisode de Vladimir Poutine face aux marins russes le week-end dernier
Vladimir Poutine semble souffler le chaud et le froid alors que sa guerre en Ukraine s'enlise et que le mécontentement gronde en Russie. Signe d'une fin de guerre ou d'une montée en puissance ? Décryptage.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean Sylvestre Mongrenier est chercheur à l’Institut français de géopolitique (Université de Paris VIII) et chercheur associé à l’Institut Thomas More.
Il est notamment l'auteur de La Russie menace-t-elle l'Occident ? (éditions Choiseul, 2009).
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean Sylvestre Mongrenier est chercheur à l’Institut français de géopolitique (Université de Paris VIII) et chercheur associé à l’Institut Thomas More.
Il est notamment l'auteur de La Russie menace-t-elle l'Occident ? (éditions Choiseul, 2009).