Best-Of du 4 au 10 octobre

Europeil y a 1 heures
Une session plénière au Parlement européen à Strasbourg, le 24 avril 2024.
© TOBIAS CANALES / HANS LUCAS / AFP
Course contre la montre

L’Europe risque de prendre encore plus de retard dans l’innovation si elle ne renforce pas ses droits de propriété, avertissent des experts

Face à la montée des régulations et à une protection déclinante des droits de propriété, l’Europe risque de perdre du terrain dans la course mondiale à l’innovation. À l’occasion de la présentation de l’Indice international des droits de propriété 2025 au Parlement européen, experts et parlementaires ont tiré la sonnette d’alarme. Sans un renforcement clair des droits de propriété, l’UE pourrait compromettre sa compétitivité, freiner la croissance et rater le tournant des technologies de demain.

avec Javier Villamor
author imageJavier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

Voir la bio »

