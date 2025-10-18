Course contre la montre

L’Europe risque de prendre encore plus de retard dans l’innovation si elle ne renforce pas ses droits de propriété, avertissent des experts

Face à la montée des régulations et à une protection déclinante des droits de propriété, l’Europe risque de perdre du terrain dans la course mondiale à l’innovation. À l’occasion de la présentation de l’Indice international des droits de propriété 2025 au Parlement européen, experts et parlementaires ont tiré la sonnette d’alarme. Sans un renforcement clair des droits de propriété, l’UE pourrait compromettre sa compétitivité, freiner la croissance et rater le tournant des technologies de demain.