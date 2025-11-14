POLITIQUE
Union européenne. (Image d'illustration)

© Reuters

BUREAUCRATIE ET REGLEMENTATIONS

14 novembre 2025

Europe : déclin ou renoncement assumé à la puissance ?

Si l’UE perd de son influence sur la scène internationale, ce n’est pas parce que la démocratie est obsolète ou que ses valeurs sont dépassées ; c’est parce que ses ambitions ont dépassé ses capacités.

Photo of Tobias Teuscher
Tobias Teuscher Go to Tobias Teuscher page

7 min de lecture

MOTS-CLES

Union Européenne , Bruxelles , europe , bureaucratie , réglementations

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Tobias Teuscher image
Tobias Teuscher

Tobias Teuscher écrit pour europeanconservative.com avec une expérience professionnelle intense au Parlement Européen.