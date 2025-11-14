Union européenne. (Image d'illustration)
14 novembre 2025
Europe : déclin ou renoncement assumé à la puissance ?
Si l’UE perd de son influence sur la scène internationale, ce n’est pas parce que la démocratie est obsolète ou que ses valeurs sont dépassées ; c’est parce que ses ambitions ont dépassé ses capacités.
Tobias Teuscher écrit pour europeanconservative.com avec une expérience professionnelle intense au Parlement Européen.
