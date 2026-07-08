PETIT A PETIT...
8 juillet 2026
Euro numérique, vérification d'âge, Chat Control : Bruxelles construit-elle une infrastructure de surveillance par petites touches ?
Bruxelles présente l'euro numérique, la vérification de l'âge et le « Chat Control » comme des solutions distinctes à des problèmes bien réels ; pourtant, pris dans leur ensemble, ces dispositifs mettent en lumière qui contrôle l'infrastructure numérique façonnant le quotidien en Europe.
3 min de lecture
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.