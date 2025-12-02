MONEY, MONEY, MONEY

Une étude d’universitaires britanniques et autrichiens montre que l’étalage de signes extérieurs de richesse booste le soutien aux hausses d’impôts

Selon une nouvelle étude, les signes extérieurs de richesse pousseraient les citoyens, surtout les plus modestes, à soutenir davantage les hausses d’impôts et la redistribution.