L'élite fortunée russe admire des yachts lors du Salon des millionnaires d'été à Moscou, le 2 juillet 2010.
© OXANA ONIPKO / AFP
MONEY, MONEY, MONEY
2 décembre 2025
Une étude d’universitaires britanniques et autrichiens montre que l’étalage de signes extérieurs de richesse booste le soutien aux hausses d’impôts
Selon une nouvelle étude, les signes extérieurs de richesse pousseraient les citoyens, surtout les plus modestes, à soutenir davantage les hausses d’impôts et la redistribution.
A PROPOS DES AUTEURS
Milena Tsvetkova est professeure associée de sciences sociales computationnelles au sein de la London School of Economics and Political Science.
Populaires
