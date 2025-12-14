POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un calendrier de l'Avent à la pâtisserie Ladurée, sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, lors de la présentation des produits de Noël, le 17 septembre 2024.

©

Un calendrier de l'Avent à la pâtisserie Ladurée, sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, lors de la présentation des produits de Noël, le 17 septembre 2024.

MAGIE DE NOEL

14 décembre 2025

L’étonnante théologie qui se cache dans la folie actuelle des calendriers de l’Avent

De la chocolaterie artisanale aux produits de luxe, les calendriers de l’Avent semblent aujourd’hui incarner l’excès consumériste de Noël. Pourtant, derrière ces objets populaires se cache une logique beaucoup plus ancienne : une théologie de l’attente, du temps et de l’espérance, héritée des origines mêmes du christianisme.

Photo of Matthew Robert Anderson
Matthew Robert Anderson Go to Matthew Robert Anderson page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Matthew Robert Anderson image
Matthew Robert Anderson

Matthew Robert Anderson est professeur associé d'études théologiques à l'Université Concordia.

Populaires

1Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
2L’ère des chaussures de ski (vraiment) confortables est arrivée
3Petits éléments chiffrés pour comprendre à quel point la taxe Amazon a eu des effets contraires à ceux attendus par ses promoteurs
4Réforme des retraites : pourquoi la France s’obstine à poser la mauvaise question
5Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
6« Nous devons nous préparer à l’ampleur de la guerre que nos grands-parents ont connue » avertit le chef de l’Otan : quelle part de paranoïa, quelle part de lucidité ?
7Martin Gurri : "Biden s’est comparé à Roosevelt, Macron à Jupiter et l'extravagance de leur autopromotion aggrave l’ampleur de leur échec"