Un calendrier de l'Avent à la pâtisserie Ladurée, sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, lors de la présentation des produits de Noël, le 17 septembre 2024.
MAGIE DE NOEL
14 décembre 2025
L’étonnante théologie qui se cache dans la folie actuelle des calendriers de l’Avent
De la chocolaterie artisanale aux produits de luxe, les calendriers de l’Avent semblent aujourd’hui incarner l’excès consumériste de Noël. Pourtant, derrière ces objets populaires se cache une logique beaucoup plus ancienne : une théologie de l’attente, du temps et de l’espérance, héritée des origines mêmes du christianisme.
A PROPOS DES AUTEURS
Matthew Robert Anderson est professeur associé d'études théologiques à l'Université Concordia.
