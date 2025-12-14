MAGIE DE NOEL

14 décembre 2025

L’étonnante théologie qui se cache dans la folie actuelle des calendriers de l’Avent

De la chocolaterie artisanale aux produits de luxe, les calendriers de l’Avent semblent aujourd’hui incarner l’excès consumériste de Noël. Pourtant, derrière ces objets populaires se cache une logique beaucoup plus ancienne : une théologie de l’attente, du temps et de l’espérance, héritée des origines mêmes du christianisme.