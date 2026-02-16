POLITIQUE
Le président américain Donald Trump s'entretient avec le président exécutif de Ford, Bill Ford (à gauche), le PDG de Ford, Jim Farley (2e à droite), et le directeur d'usine Corey Williams (à droite) lors de sa visite du complexe River Rouge de Ford Motor Company à Dearborn, Michigan, le 13 janvier 2026.
ATLANTICO BUSINESS

16 février 2026

Aux États-Unis, le marché de l’emploi américain résiste mieux que prévu et pourtant le moral des ménages chute outre-Atlantique

À quelques semaines des élections de mi-mandat, l’économie américaine reste résiliente, mais le moral des Américains, lui, se détériore. L’équilibre économique demeure solide, alors que le ressenti des électeurs apparaît de plus en plus fragile.

Jean-Marc Sylvestre

MOTS-CLES

Etats-Unis , emplois , ménages , moral , inflation , Bourse

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

