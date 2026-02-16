ATLANTICO BUSINESS
16 février 2026
Aux États-Unis, le marché de l’emploi américain résiste mieux que prévu et pourtant le moral des ménages chute outre-Atlantique
À quelques semaines des élections de mi-mandat, l’économie américaine reste résiliente, mais le moral des Américains, lui, se détériore. L’équilibre économique demeure solide, alors que le ressenti des électeurs apparaît de plus en plus fragile.
MOTS-CLESEtats-Unis , emplois , ménages , moral , inflation , Bourse
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
