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Le bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon.
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3 août 2026

L’Etat veut vendre 25% de son parc : ces pièges qui se cachent derrière l’optimisation du patrimoine

Face à la pression sur les finances publiques, l'État veut professionnaliser la gestion de son patrimoine immobilier avec une nouvelle foncière chargée de réduire de 25 % le parc public d'ici 2032. Si la réforme promet une gestion plus stratégique des actifs, elle soulève aussi des interrogations : risque de ventes dictées par l'urgence budgétaire, arbitrages de court terme et capacité réelle des cessions à financer les immenses besoins de rénovation du patrimoine public.

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MOTS-CLES

Patrimoine , État , biens immobiliers , Budget , vente , économie , finance , situation financière , projection , atouts , réussite , actifs publics , dette , endettement , Immobilier , réforme , optimisation

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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