ATLANTICO-CULTURE
1 novembre 2026
"Et soudain, la musique" de Jérôme Bastianelli : le mystère de la musique… tendez l’oreille
Le livre "Et soudain, la musique" de Jérôme Bastianelli est publié aux éditions Actes Sud.
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MOTS-CLESJérôme Bastianelli , et soudain la musique , culture , culture tops , livre , roman , écrivain , musique , Actes Sud
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Marine Baron est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Marine Baron est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).