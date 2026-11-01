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ATLANTICO-CULTURE

1 novembre 2026

"Et soudain, la musique" de Jérôme Bastianelli : le mystère de la musique… tendez l’oreille

Le livre "Et soudain, la musique" de Jérôme Bastianelli est publié aux éditions Actes Sud. 

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Jérôme Bastianelli , et soudain la musique , culture , culture tops , livre , roman , écrivain , musique , Actes Sud

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marine Baron pour Culture-Tops

Marine Baron est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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