POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Ticket restaurant (illustration)
See image caption
See copyright

MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

7 avril 2026

Et si on supprimait les tickets-restaurants… à condition de baisser les prélèvements sur le travail ?

Samedi dernier, Serge Papin, le ministre des PME, a annoncé que l'utilisation des tickets-restaurant le dimanche allait être généralisée. Cette réforme s’inscrit dans un calendrier législatif rapide, avec un texte annoncé pour examen au Parlement dans les prochains mois, dans l’objectif affiché de moderniser un dispositif largement diffusé et d’en faciliter l’usage.

Photo of Christophe Daunique
Christophe Daunique Go to Christophe Daunique page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

modèle social , Tickets-restaurants , salariés , exonération fiscale , employeur

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Daunique image
Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

Populaires

1Réforme universitaire en Chine : des doctorants sont dispensés d’écrire leur thèse s’ils développent un produit, une technologie ou une solution industrielle concrète
2Guerre en Ukraine : qui a vu que la Russie avait reculé de ses lignes de front depuis mars 2022 ?
3Arrêté anti-expulsion à Saint-Denis : ce méchant effet boomerang que prépare Bally Bagayoko contre ceux qui ont de vraies difficultés à se loger
4Les Occidentaux fuient leurs pays comme jamais auparavant et voilà pourquoi
5Pourquoi le kérosène est le véritable signe avant-coureur de la crise énergétique
6(In)sécurité des Français : mais que fait donc M. Nunez ?
7Ferghane Azihari : « Les réactions à mon livre sur l’islam ont révélé à quel point la vérité était devenue politiquement explosive dans notre société »