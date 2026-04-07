MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

7 avril 2026

Et si on supprimait les tickets-restaurants… à condition de baisser les prélèvements sur le travail ?

Samedi dernier, Serge Papin, le ministre des PME, a annoncé que l'utilisation des tickets-restaurant le dimanche allait être généralisée. Cette réforme s’inscrit dans un calendrier législatif rapide, avec un texte annoncé pour examen au Parlement dans les prochains mois, dans l’objectif affiché de moderniser un dispositif largement diffusé et d’en faciliter l’usage.