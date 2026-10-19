LUEUR D'ESPOIR

Et si Natacha Polony incarnait en 2027 le retour d’une candidature authentiquement gaullienne ?

En 2002, Jean-Pierre Chevènement avait tenté de dépasser le clivage droite-gauche au nom de la République et de la souveraineté nationale. Vingt-cinq ans plus tard, dans une France confrontée à une crise politique, financière et institutionnelle sans précédent depuis 1958, Natacha Polony pourrait-elle incarner pour une majorité de Français une alternative authentiquement gaullienne ?