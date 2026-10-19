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Natacha Polony, candidate du parti de centre-gauche Nous sommes la France à l'élection présidentielle française de 2027, s'adresse aux journalistes lors de sa visite au 91e Mondial de l'Automobile de Paris, au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles, le 15 octobre 2026.
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LUEUR D'ESPOIR

19 octobre 2026

Et si Natacha Polony incarnait en 2027 le retour d’une candidature authentiquement gaullienne ?

En 2002, Jean-Pierre Chevènement avait tenté de dépasser le clivage droite-gauche au nom de la République et de la souveraineté nationale. Vingt-cinq ans plus tard, dans une France confrontée à une crise politique, financière et institutionnelle sans précédent depuis 1958, Natacha Polony pourrait-elle incarner pour une majorité de Français une alternative authentiquement gaullienne ?

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MOTS-CLES

Natacha Polony , candidature , élection présidentielle 2027 , Jean-Pierre Chevènement , gaullisme

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Stéphane Morel

Stéphane Morel est secrétaire général de Nouvel essor français