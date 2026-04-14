ETATS-UNIS, CHINE, EUROPE, IRAN… QUI A LE PLUS MAL ?
14 avril 2026
Et si l’Iran s’était jeté tête baissée dans le piège stratégique du détroit d’Ormuz ?
En bloquant le détroit d'Ormuz, l'Iran pensait tenir l'Occident par la gorge. Mais le blocus américain en retour a retourné l'arme contre celui qui l'avait dégainée : 400 millions de dollars de pertes quotidiennes, réserves de stockage saturées, importations alimentaires stoppées, capacités de production menacées d'effacement définitif. Ce que Téhéran croyait être son atout maître pourrait bien se révéler le piège dans lequel il s'est lui-même enfermé.
15 min de lecture
MOTS-CLESgéopolitique , blocus , Détroit d'Ormuz , pétrole , énergie , Guerre en Iran , Etats-Unis , Russie , Chine , europe
THEMATIQUESGéopolitique
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).
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Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).