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25 mars 2026

Et si l’IA était beaucoup plus efficace que les réseaux sociaux pour contrer la désinformation en ligne

Depuis des décennies, l'évolution technologique n'a cessé de fragmenter l'espace public. Si la télévision des années 1960 imposait un consensus factuel, l'avènement d'Internet et des algorithmes de l'économie de l'attention a fait voler cette matrice en éclats, enfermant les utilisateurs dans des réalités sur mesure et favorisant la désinformation. Mais selon une thèse à contre-courant des chercheurs Dan Williams et Dylan Matthews, relayée par le média américain Vox, l'intelligence artificielle générative pourrait inverser cette tendance. Contrairement aux réseaux sociaux qui monétisent l'outrance pour capter l'attention, les firmes d'IA s'appuient sur un modèle économique ciblant les professionnels (B2B), ce qui leur impose une stricte exigence de fiabilité. L'IA agirait ainsi comme une technologie « convergente » et « technocratisante » : patientes, neutres et factuelles, ces machines parviennent déjà, selon plusieurs études récentes, à faire changer d'avis des complotistes là où les clashs en ligne échouent. L'IA est-elle pour autant le remède miracle contre le chaos informationnel, ou risque-t-elle de créer de nouvelles dépendances opaques ? Entretien.