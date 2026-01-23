©
Force est de constater que l’Europe, à l’instar d’autres nations, passe aujourd’hui par une phase de prise de conscience.
23 janvier 2026
Et si l’Europe se décidait vraiment à (re)construire sa puissance, combien de temps pour y parvenir ?
Le contexte géopolitique actuel soulève un certain nombre de questions relatives à la capacité de l'Europe à reconstruire sa puissance internationale. Mais, face à des concurrents comme la Chine, la Russie ou encore les États-Unis, et dans un contexte de nette accélération de la compétition internationale, elle ne dispose que de très peu de temps.
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
