Force est de constater que l’Europe, à l’instar d’autres nations, passe aujourd’hui par une phase de prise de conscience.

23 janvier 2026

Et si l’Europe se décidait vraiment à (re)construire sa puissance, combien de temps pour y parvenir ?

Le contexte géopolitique actuel soulève un certain nombre de questions relatives à la capacité de l'Europe à reconstruire sa puissance internationale. Mais, face à des concurrents comme la Chine, la Russie ou encore les États-Unis, et dans un contexte de nette accélération de la compétition internationale, elle ne dispose que de très peu de temps.

A PROPOS DES AUTEURS
Guillaume Lagane image
Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

Jean-Pierre Corniou image
Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).