Investir le plus ne garantit pas de gagner le plus. Pendant la bulle Internet, les entreprises qui ont payé la construction des réseaux ne sont pas celles qui se sont le plus enrichies. Ce sont Google, Amazon et les autres utilisateurs de ces réseaux qui ont le plus profité.

L’Europe n’a pas besoin de rivaliser avec les géants américains du cloud (Amazon, Microsoft, Google), qui dépensent des centaines de milliards dans des data centers. Son vrai enjeu est d’utiliser l’IA dans ses industries, qui ont des données et un savoir-faire impossibles à acheter.

L’Europe rattrape déjà son retard. Ses startups qui conçoivent de l’IA pour un secteur précis (industrie, énergie, santé…) lèvent aujourd’hui 67 % des sommes levées par leurs concurrentes américaines, contre 9 % en 2018.