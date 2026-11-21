CARTES A JOUER
21 novembre 2026
Et si l’Europe n’avait pas (vraiment) perdu la bataille de l’IA ?
Les géants américains du cloud engloutissent des centaines de milliards dans les data centers, et l’Europe semble condamnée à regarder passer le train. Mais la bulle Internet l’a montré : ceux qui financent les infrastructures d’une révolution technologique ne sont pas forcément ceux qui en captent la valeur. Sur les applications de l’IA à l’industrie, à l’énergie ou à la santé, le Vieux Continent est déjà en train de rattraper son retard.
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Ce qu’il faut en retenir
Investir le plus ne garantit pas de gagner le plus. Pendant la bulle Internet, les entreprises qui ont payé la construction des réseaux ne sont pas celles qui se sont le plus enrichies. Ce sont Google, Amazon et les autres utilisateurs de ces réseaux qui ont le plus profité.
L’Europe n’a pas besoin de rivaliser avec les géants américains du cloud (Amazon, Microsoft, Google), qui dépensent des centaines de milliards dans des data centers. Son vrai enjeu est d’utiliser l’IA dans ses industries, qui ont des données et un savoir-faire impossibles à acheter.
L’Europe rattrape déjà son retard. Ses startups qui conçoivent de l’IA pour un secteur précis (industrie, énergie, santé…) lèvent aujourd’hui 67 % des sommes levées par leurs concurrentes américaines, contre 9 % en 2018.
Le principal danger est la dépendance. Amazon, Microsoft et Google contrôlent déjà environ 70 % du cloud en Europe, et ils pourraient aussi prendre le contrôle des modèles d’IA et de leur distribution.
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Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.
Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.